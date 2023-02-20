Резников заявил, что ему не предлагали возглавить другое министерство, и рассказал о своем разговоре с Зеленским

20 февраля, 16:12
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переход в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с ним не обсуждался.

В интервью изданию Бабель, опубликованном в понедельник, 20 февраля, Резников рассказал о своем разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Разговор касался того, что с ним «продолжают сотрудничество как с министром обороны».

Видео дня

«Но я должен сделать выводы из этой ситуации, то есть это должны быть кадровые решения, потому что без обновления команды будет тяжело работать. По рекомендации президента я обновляю команду на уровне замминистра. А потом это пойдет по департаментам и так далее», — рассказал Резников.

По словам министра, срок его пребывания на должности не обсуждали.

«Со мной никакого разговора о Министерстве стратегических отраслей промышленности не было, это не моя история. А заниматься тем, чем я не умею, не хочу и не буду», — добавил он.

Читайте также:
Возмутил Зеленского. За что президент на самом деле хотел снять Резникова с поста главы Минобороны — представитель Банковой

Резников не знает, почему глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил о его возможном назначении в Минстратегпром: «Мне сложно комментировать, у меня с Давидом нет недружественных отношений, мы с ним тоже из Aspen. Давайте я не буду комментировать»,

Алексей Резников ранее пригласил на должности своих заместителей основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка. Он подал их кандидатуры на согласование президенту Украины.

Читайте также:
Волонтер, дипломат и военный. Главное о Виталии Дейнеге, Андрее Шевченко и Александре Павлюке, которые должны стать заместителями Резникова
Читайте также:

Скриншот (Фото:NV) Чиновничий ящик Пандоры. Почему война и действия Кабмина спровоцировали всплеск коррупции на госзакупках — анализ NV

14 февраля Кабмин назначил первым замминистра обороны Александра Павлюка. Шевченко и Дейнега в правительственном документе не упоминались.

До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля СМИ написали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.

https://www.youtube.com/embed/DXzinLOzXLU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Владимир Зеленский Давид Арахамия Алексей Резников Министерство стратегических отраслей промышленности

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X