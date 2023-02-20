Резников заявил, что ему не предлагали возглавить другое министерство, и рассказал о своем разговоре с Зеленским 20 февраля, 16:12 Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переход в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с ним не обсуждался.

В интервью изданию Бабель, опубликованном в понедельник, 20 февраля, Резников рассказал о своем разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Разговор касался того, что с ним «продолжают сотрудничество как с министром обороны».



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«Но я должен сделать выводы из этой ситуации, то есть это должны быть кадровые решения, потому что без обновления команды будет тяжело работать. По рекомендации президента я обновляю команду на уровне замминистра. А потом это пойдет по департаментам и так далее», — рассказал Резников.



По словам министра, срок его пребывания на должности не обсуждали.

«Со мной никакого разговора о Министерстве стратегических отраслей промышленности не было, это не моя история. А заниматься тем, чем я не умею, не хочу и не буду», — добавил он.

Резников не знает, почему глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил о его возможном назначении в Минстратегпром: «Мне сложно комментировать, у меня с Давидом нет недружественных отношений, мы с ним тоже из Aspen. Давайте я не буду комментировать»,

Алексей Резников ранее пригласил на должности своих заместителей основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка. Он подал их кандидатуры на согласование президенту Украины.



14 февраля Кабмин назначил первым замминистра обороны Александра Павлюка. Шевченко и Дейнега в правительственном документе не упоминались.



До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.



5 февраля СМИ написали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.



15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.

