В Минобороны посмеялись над новыми «требованиями» России по завершению войны 28 мая, 04:40 Украинские военные не дают РФ реализовать свои замыслы (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министерство обороны Украины посмеялось над новыми требованиями, которые российский МИД выдвинул для завершения войны.

«Чем больше Россия разочаровывается и недовольна своей неспособностью достичь поставленных целей, тем более необоснованными становятся ее требования к Украине. Когда Россия подпишет документ о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет повесить навесной замок на вход в Международный уголовный суд», — заявили в Минобороны.

Видео дня

27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил длинный список максималистских фантазий Кремля по завершению войны, которые Москва называет «условиями достижения мира».

Заместитель главы МИД РФ использовал формулировку «Украина должна» и перечислил такие «требования»:

отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, ее «нейтральный внеблоковый статус»;

прекращение сопротивления со стороны ВСУ;

прекращение поставок западного вооружения;

признание «новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как «реализацию права народов на самоопределение»;

закрепление «на законодательном уровне государственного статуса русского языка».