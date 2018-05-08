Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен

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Украинская ПВО стала жертвой ошибочной стратегии
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Украинская ПВО стала жертвой ошибочной стратегии

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.

Об этом он сказал в интервью Обозревателю, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.

Он также добавил, что на сегодняшний день Минобороны необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: "создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы".

"Все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий", - подчеркнул Полторак.

Напомним, ранее Полторак рассказал, какую военную помощь от США ждут ВСУ после поставок Javelin

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