Почему Умеров уволил Дейнегу — объясняет журналист 20 сентября, 17:09 Виталий Дейнега был заместителем министра обороны всего несколько месяцев (Фото:Александр Медведев / NV)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов рассказал в интервью Radio NV, почему недавно назначенный министром обороны Рустем Умеров уволил назначенного еще предыдущим министром заместителя Виталия Дейнегу, с которым связывали реформы в ведомстве.

«Я, честно, не знаю, какую реформу он успел сделать, кроме того, что доломал то, что строилось до него. К сожалению, мне неизвестно, что он реформатором каким-то стал и что-то сделал», — отметил Николов в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, Умеров уволил Дейнегу вместе с другими заместителями министра обороны, поскольку «вопрос даже уже не в персонах отдельных, а в том, что новый министр заходит».

«И, я уверен, должен презентовать свою новую команду, с которой будет понятно стратегическое, условно говоря, движение, куда мы идем по большому счету», — добавил он.

Кабмин назначил заместителя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу заместителем министра обороны Алексея Резникова 21 февраля 2023 года.

Дейнега был заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.



5 февраля СМИ сообщали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется на должности министра.

5 сентября парламент уволил Алексея Резникова с должности министра обороны, а на следующий день назначил на нее Рустема Умерова, который до этого возглавлял Фонд госимущества.

18 сентября Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны, которых назначил Резников: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу, а также госсекретаря МО Костантина Ващенко.

Среди уволенных, по словам источника NV, пока нет первого заместителя министра обороны Александра Павлюка. Но это связано лишь с тем, что этот чиновник находится в международных командировках, которые происходят на этой неделе, в которых он подменяет руководителя оборонного ведомства.

