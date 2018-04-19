Минобороны отреагировало на сообщения об отстранении командующего ВМС из-за российского гражданства жены

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Отстранения связано с ненадлежащим исполнением Гладким служебных обязанностей
Фото: ВМС

Отстранения связано с ненадлежащим исполнением Гладким служебных обязанностей

В Министерстве обороны Украины настаивают, что отстранение от должности командующего Военно-морских сил ВСУ капитана первого ранга Романа Гладкого никак не связано с гражданством его жены.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Причины отстранения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Предположение некоторых СМИ о других причин отстранения не соответствуют действительности", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось об отстранении командующего ВМС Украины Романа Гладкого.

По данным некоторых СМИ, оно было связано как с отдельными финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве его жены Елены.

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