Минобороны отреагировало на сообщения об отстранении командующего ВМС из-за российского гражданства жены

В Министерстве обороны Украины настаивают, что отстранение от должности командующего Военно-морских сил ВСУ капитана первого ранга Романа Гладкого никак не связано с гражданством его жены.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Причины отстранения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Предположение некоторых СМИ о других причин отстранения не соответствуют действительности", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось об отстранении командующего ВМС Украины Романа Гладкого.

По данным некоторых СМИ, оно было связано как с отдельными финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве его жены Елены.