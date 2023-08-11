Некачественная форма для ТрО: в Минобороны заявили, что не занимались закупкой

11 августа, 22:34
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По данным следствия, швейная фабрика пошила некачественную форму для бойцов Сил ТрО (Фото:Київська міська прокуратура / Telegram)

По данным следствия, швейная фабрика пошила некачественную форму для бойцов Сил ТрО (Фото:Київська міська прокуратура / Telegram)

В Министерстве обороны отреагировали на подозрение директору частной фирмы по делу о закупке формы для ВСУ.

Ранее в пятницу, 11 августа, в Киевской городской прокуратуре сообщили, что директор частной фирмы получил подозрение в завладении деньгами, которые выделили на закупку формы для бойцов Сил территориальной обороны ВСУ (ч.5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией.

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По данным следствия, в 2022 году воинская часть заключила договора со швейной фабрикой на поставку формы для военных на общую сумму 35 млн грн. Военные должны были получить ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки и летние полевые костюмы.

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В прокуратуре заявили, что компания сначала получила предоплату в 5 млн грн, а потом и остальную часть суммы по договорам, но поставленная форма оказалась некачественной — экспертиза показала, что она не соответствует техническим условиям. Сумма ущерба превысила 35 млн грн.

Министерство обороны после этого сообщило в Telegram, что не закупало форму для этого подразделения ТрО ВСУ и не участвовало в определении потребностей, поисках исполнителя, заключении договора и сопровождении выполнения условий.

В ведомстве также заявили, что «исповедуют нулевую толерантность к коррупции» и всегда проводят внутренние проверки в случае антикоррупционных действий правоохранителей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Минобороны Украины Уголовное дело Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Прокуратура Киева Военная форма Подозрение Прокуратура

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