Резников анонсировал реформу питания в ВСУ после скандала вокруг закупок 25 января, 17:51 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В ВСУ хотят ввести гибкую систему меню, которую используют в странах НАТО, а также разработать веганское, халяльное, кошерное и постное меню для защитников Украины. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

После информации в СМИ о якобы завышенных ценах на продукты для ВСУ в контрактах Минобороны Резников принял участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и комитета по вопросам антикоррупционной политики, показал нардепам документы и ответил на их вопросы.



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«Все имели возможность убедиться, что яиц по 17 грн за штуку в контрактах Минобороны не существует… Я проинформировал народных депутатов о соглашениях с поставщиками и ошибках в этих документах, найденных в конце декабря. Была начата детальная проверка, а сами соглашения не были зарегистрированы в Госказначействе. То есть юридическая процедура по ним была остановлена», — сообщил министр.

Резников также рассказал об увольнении главы соответствующего департамента Минобороны Богдана Хмельницкого и о том, что для уточнения отдельных цен в контрактах заказали экспертизу в Министерстве юстиции. На этой неделе Минобороны хочет зарегистрировать уточненные соглашения в Госказначействе.

Министр объяснил нардепам, как работает закупка питания Минобороны и в чем особенности системы каталога.

«Эта система, введенная в 2016 году, стала определенной революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания. Помню эту советскую систему питания еще со времен службы в армии. Советская система предполагает наличие только 30 видов продуктов с минимальными качественно-количественными характеристиками — „мясо“, „птица“ и т.д…», — напомнил он.

По словам главы Минобороны, в системе каталога есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют рацион для военнослужащих, включающий 3500 калорий в сутки. Это «и шаг вперед, и новые риски», потому что в каталоге семь наименований одной курятины, а это предусматривает разные цены.

«Система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительно, разве что отсутствие некоторых экзотических фруктов. Напротив — много положительных отзывов. Но это слишком большая дискреция, в которой злоумышленники ищут лазейки. Мы должны закрыть их», — заявил Резников.

Как Резников предлагает изменить систему питания в ВСУ

Он заявил, что Минобороны уже удалось ликвидировать монополию в сфере обеспечения питания ВСУ, а «диверсификация поставщиков» позволила успешно пройти 2022 год. Глава ведомства считает, что теперь нужно создать правила, «призванные исключить возможность сговоров и злоупотреблений между представителями бизнеса и начпродами воинских частей».

«Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный подход НАТО. На заседании антикоррупционного комитета я озвучил обязательство ввести меню в течение четырех-пяти месяцев. Эту задачу мы определили как приоритетную и постараемся решить ее быстрее», — сообщил министр.

Резников также отметил, что нужно изучить особые требования к питанию разных видов, родов и сил ВСУ. Также ведомство планирует разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции, чтобы у защитников Украины был выбор.

Он добавил, что Минобороны вместе с комитетами Рады будет искать формат, который одновременно сохранит чувствительную информацию о ВСУ, будет гарантировать безопасность поставщиков и сделает закупки более прозрачными.

По мнению Резникова, во время военного положения недопустимо, что в публичном пространстве свободно распространяют документы Министерства обороны: «Предмет моего обращения в СБУ — не деятельность журналистов, а действия или бездействие должностных лиц. Потому что сегодня может произойти утечка бумаг, не несущих угрозу обороне, а завтра — чего-то более опасного для наших людей».

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

