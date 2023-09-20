Бизнес-партнером Ермака и Шарапова был россиянин, который сейчас является членом Валдайского клуба — журналист 20 сентября, 15:29 О том, что Андрей Ермак и Рахамим Эмануилов были бизнес-партнерами, сообщалось в расследовании программы Схемы еще в октябре 2019 года (Фото:Кадр видео Радио Свобода via YouTube)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV рассказал о том, что в 2010-х годах бизнес партнером главы Офиса президента Андрея Ермака и уже бывшего заместителя министра обороны Дениса Шарапова был россиянин Рахамим Эмануилов, который сейчас является членом Валдайского клуба.



«У них была совместная фирма. Она занималась инвестициями, недвижимостью. Это еще где-то в 2010-х годах. У них фирма была на четырех даже. Там некоторое время был отец Ермака бизнес-партнером и россиянин Рахамим Эмануилов. Это такой россиянин с советским еще бэкграундом. Работал в Иране в советское время. Он работал атташе в Афганистане. Знаете, от КГБ до такой должности, мне кажется, расстояние очень небольшое», — рассказал Николов в эфире Radio NV.

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Журналист подчеркнул, что сейчас Эмануилов — член Валдайского клуба, «где Путин [разглагольствовал] о том, как он захватит мир за 10 дней, не привлекая внимания санитаров».

«Поэтому, скажем так, достаточно интересная бизнес-среда у Ермака», — подытожил он.

О том, что Андрей Ермак и Рахамим Эмануилов были бизнес-партнерами говорилось в расследовании программы Схемы еще в октябре 2019 года.



Денис Шарапов стал заместителем министра обороны в апреле 2022 года. Журналисты Bihus.Іnfo нашли три частные компании, которые связывают Ермака и Шарапова:

ООО Медийная группа европейского партнерства;

ООО Международное консалтинговое агентство;

ПОГ Медстандарт.

Также они связаны через ОО Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Назначение Шарапова произошло под конкретную идею — завести все оборонные закупки в одни руки», — говорилось в расследовании Bihus.Іnfo, опубликованном в ноябре 2022 года.

Для этого Минобороны 17 июня 2022 года создало отдельное госпредприятие — Агентство оборонных закупок, создание и деятельность которого курировал Шарапов.

И Резников, и Шарапов заверили, что многолетнее партнерство с Ермаком не имело никакого влияния на назначение последнего. Шарапов также утверждал, что уже 10−15 лет говорит с Ермаком только по праздникам и коротко. В то же время, журналисты Bihus.Іnfo выяснили, что еще в начале 2022 года Ермак и Шарапов были соучредителями медицинской общественной организации, которая владеет ПОГ Медстандарт. Остаются ли они ими сейчас, проверить нельзя, поскольку реестры закрыли.

Из ООО Международное консалтинговое агентство Ермак и Шарапов вышли одновременно — в ноябре 2019 года.

После этого Государственная фискальная служба начала расследование, которое охватывает события 2017−2019 годов.

«Налоговики подозревают, что их фирма помогала ряду крупных фармпроизводителей занижать налог на прибыль из-за завышения расходов», — сообщили в Bihus.Іnfo.

В 2023 году Денис Шарапов пришел на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады во время скандала вокруг закупки курток для украинских военных.

Согласно расследованию Zn.ua, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Цена выросла с 29 долларов до 86 долларов за штуку.

Бывший министр обороны Алексей Резников эту информацию опроверг.

23 августа Шарапов пришел на заседание комитета ВР, который рассматривал эти сообщения, принеся с собой куртки, но они оказались из другой партии.

6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова. За день до этого парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года

18 сентября правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины: Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко.

Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.

По информации УП, все заместители министра написали заявления добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.