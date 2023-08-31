«Выгодно ничего не делать». Почему Минкульт затянул с определением правил по памятникам культуры на полтора года — глава Слуги народа 31 августа, 18:08 Здание Министерства Культуры и информационной политики (Фото:Алексостров / uk.wikipedia.org)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк в интервью Radio NV объяснила, почему Министерство культуры полтора года затягивало с определением правил в отношении памятников культуры.

«К Минкульту здесь много вопросов. Я, например, писала министру Ткаченко (бывшему министру культуры Александру Ткаченко — ред.) раз в месяц письма. Письма были следующего плана: с 2021 года у нас действует законодательство, согласно которому Минкульт должен был разработать соответствующие порядки на уровне постановлений, где четкие алгоритмы, как определить границы, например, охраняемой территории или памятника, и таких постановлений должно было быть сделано 10, ни одно из 10 не сделано», — рассказала Шуляк в эфире Radio NV.

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На уточняющий вопрос, почему так произошло, глава партии Слуга народа ответила:

«А потому что выгодно ничего не делать».

Объясняя, почему близкий к монобольшинству министр Александр Ткаченко не захотел этого делать, Шуляк сослалась на то, что это было задачей его заместительницы, которая сейчас уже уволилась.

«У нас есть соответствующие заместители. Заместительница проработала более двух лет или полтора года — она за это отвечала, она находила постоянно какие-то там оправдания, почему это нельзя сделать или еще что-то там. То война помешала, то COVID помешал, то еще что-то там помешало. Потом она уволилась, ответственности, кстати, никакой. Заместительница подписала на Подоле документы на одно из зданий 200-летних разрешение на проведение земляных работ — и не важно, что там не был отведен земельный участок», — рассказала глава партии Слуга народа.

Она отметила, что это не уменьшает ответственности партии, «поэтому каждую неделю мы общаемся и с Министерством восстановления, и сейчас новый глава Министерства культуры, мы недавно общались на тему того, что нужно очень быстро делать соответствующие вещи».

Александр Ткаченко был назначен на должность министра культуры 4 июня 2020 года.

20 июля президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко на фоне скандала о выделении 33 млн бюджетных средств на съемку сериала и более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Ткаченко в тот же вечер сообщил, что написал заявление об увольнении и сделал это якобы еще до обращения Зеленского.

27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Ткаченко с должности главы Минкульта. Решение поддержал 321 депутат.

На следующий день Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева.

Карандеев стал заместителем министра культуры еще в 2015 году при министре Евгении Нищуке и с тех пор работает на этой должности. Был депутатом Киевсовета II, III и IV созывов, работал в министерстве по делам семьи, молодежи и спорта. В феврале-июле 2020-го был советником руководителя Офиса президента.

