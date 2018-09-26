Минкульт назвал требование УПЦ МП "выгнать" экзархов попустительством агрессору и предостерег от использования языка ненависти

Министерство культуры Украины назвало требование УПЦ МП "выгнать" экзархов Константинополя попустительством российскому агрессору в его попытках помешать созданию Украинской церкви и предостерегло от использования языка ненависти.

В Минкульте заявили, что Константинопольская церковь является церковью-матерью для всех христиан Украины.

"В этом контексте категоричные, нетолерантные и противоречащие украинским традициям уважительного диалога между Церквами заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта...и попустительства отчаянным попыткам российского агрессора помешать созданию Единой Поместной Православной Церкви в Украине", - говорится в заявлении ведомства.

В Минкульте напомнили, что ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

Ведомство обратило внимание членов Синода УПЦ МП на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других церквей, и в частности экзархов Вселенского патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды и переноса на украинскую почву позиций, исповедуемых российским агрессором.

В Минкульте добавили, что Русская православная церковь является ответвлением Киевской митрополии.

УПЦ МП на синоде 25 сентября приняла постановление об "антиканонической" деятельность экзархов Константинопольского патриархата и призвала их покинуть территорию Украины.

Представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмисский Иов заявил, что УПЦ Московского патриархата не имеет права указывать экзархам, назначенным Вселенским патриархом в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

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Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Российская православная церковь выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

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