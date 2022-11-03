Наравне с Путиным. В Минкульте предложили, как наказать кремлевских пропагандистов 3 ноября, 15:11 В Минкульте настаивают на создании международного трибунала над российскими пропагандистами (Фото:НВ)

В Министерстве культуры и информполитики настаивают, что российских пропагандистов за разжигание ненависти и призывы к геноциду украинцев следует привлечь к ответственности наравне с другими представителями кремлевского режима.

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Об этом заявил замглавы ведомства Тарас Шевченко.

«Это касается всех элементов и участников войны и пропагандистов, если не в первую очередь, то, как минимум, на уровне с теми, кто непосредственно отдавал приказы о начале наступательных операций, на уровне с высшим руководством государства. Пропагандисты несут такую ​​же ответственность, поскольку без их деятельности те события, в которых мы живем, были бы невозможны. Они являются неотъемлемой частью российской военной пропагандистской машины», — пояснил чиновник.

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По его словам, запрос общества на справедливость и привлечение к ответственности виновных в развязывании агрессивной войны РФ так же велик, как и осознание того, что безнаказанное зло возвращается, поэтому Украина считает необходимым создание специального международного трибунала.

«Несомненно, мы видим прецеденты, которые существовали по результатам Второй мировой, когда во время Нюрнбергского процесса приговорили к смертной казни пропагандиста и главного редактора газеты Штурмовик Юлиуса Штрайхера. Так же, как и прецедент с уже печально известной радиостанцией Свободное радио и телевидение тысячи холмов. Трибунал ООН по геноциду в Руанде дает нам еще больше свежих примеров. И, очевидно, говоря об Украине, не вспоминать аналогии с Руандой в принципе невозможно. Собственно, потому, что мир уже прошел через подобные примеры, есть вероятность, что рассмотрение подобных дел в нашем случае может быть значительно быстрее», — резюмировал Шевченко.