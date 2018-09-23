Минкульт оценит имущество церкви Московского патриархата

Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке стоимости имущества Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что копию соответствующего документа уже получил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В отделе выразили обеспокоенность данной инициативой.

"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", – заявили в УПЦ МП.

Представители УПЦ МП отметили, что подобные действия позволяют "усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих".

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