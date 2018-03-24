Минюст запретил водить автомобили 90 тысячам должников по алиментам 

Почти 100 тысяч неплательщиков алиментов имеют запрет на выезд за границу, около 90 тысяч - запрет на вождение транспортными средствами и более 80 тысяч - запрет на владение оружие и охоту, сообщил министр юстиции Павел Петренко 5 каналу.

"Так же мы ввели общественно полезные работы. Это для тех, кто, условно говоря, не имеет никаких официальных и легальных доходов. Уже вчера впервые Соломенский суд Киева вынес решение и направил такого отца на 150 часов общественно-полезных работ, а по всей Украине мы составили уже более 8 тысяч протоколов", - сказал глава Минюста.

По его словам, первые несколько сотен таких должников будут убирать улицы и делать другую работу, деньги от которой переведут на счет ребенка.

Петренко заявил, что злостных неплательщиков алиментов в Украине - более 600 тысяч. При этом, по приблизительным подсчетам, около трех миллионов детей имею право на алименты, однако многие семьи не обращаются в суд.

Министерство юстиции также собирается увеличить минимальный размер алиментов.

Напомним, 6 февраля вступил в силу закон об алиментах. Тем, кто не платит алименты более шести месяцев, временно запрещено выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и охотиться, а также давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны.