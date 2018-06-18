Минюст просит суд объявить вне закона партию экс-министра Клименко

Партию Успішна країна создали в 2010 году

Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит запретить партию Успішна країна. Ее "почетным" лидером является Александр Клименко, экс-министр доходов и сборов времен правительства Николая Азарова (при президентстве Виктора Януковича).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию Успішна країна", - говорится в сообщении Окружного админсуда Киева.

Третьими лицами в иске указаны Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - отмечает пресс-служба суда.

На сайте судебной власти иск Минюста уже зарегистрирован, определен судья, который будет рассматривать иск, однако дата заседания еще не указана.

Партия Успішна країна была основана в 2010 году. В октябре 2017 в жилых помещениях уполномоченных лиц партии проводились обыски с целью получения доказательств незаконной легализации средств.

После Революции Достоинства Клименко выехал из Украины. В 2011-2012 годах он возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2012-2014 - Министерство доходов и сборов.

Экс-министра подозревают в том, что он незаконно компенсировал НДС фиктивным предприятиям и завладел госсредствами на сумму 3,166 млрд, "которые были распределены между участниками преступной организации" Виктора Януковича.

1 марта 2017 Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении Клименко. 21 апреля 2017 Главная военная прокуратура Генпрокуратуры завершила досудебное расследование против Клименко.

28 июля 2017 генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сумма арестованного имущества Клименко и его дочерних компаний достигает 6 млрд гривен.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, полиция собрала доказательства того, что налоговая служба под руководством Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.