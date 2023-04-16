Транзит сохранится. Министры Украины и Венгрии обсудили запрет на импорт зерна 16 апреля, 20:49 Флаги Украины и Венгрии (Фото:Министерство аграрной политики и продовольствия Украины/Facebook)

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Политики обсудили недавнее заявление Венгрии о запрете импорта украинского зерна.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.



Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений.

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Отмечается, что со своей стороны венгерский министр заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться в дальнейшем.

Также стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерское сельское хозяйство получит большой вред.

Ограничение продлится до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».

15 апреля Польша также запретила ввоз зерна из Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта. В ведомстве добавили, что это противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус в понедельник, 17 апреля, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Европейская комиссия отреагировала на эти заявления и отметила, что самостоятельные решения Польши и Венгрии относительно ограничений на импорт украинского зерна неприемлемы.

