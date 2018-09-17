Министры обороны Украины и Великобритании назвали последние заявления РФ по МН17 очередным фейком

По словам министров, заявления РФ - "еще один пример российской дезинформации"

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании назвали очередным фейком заявления России о том, что выводы международного расследования о ее вине за сбитый рейс МН17 основаны якобы на "фальшивках".

Об этом Степан Полторак и Гэвин Уильямсон заявили в понедельник, 17 сентября, на брифинге по результатам их встречи в Киеве.

"Это очередная ложь, это очередной фейк РФ, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - пояснил украинский министр.

С таким мнением согласился и его британский коллега, отметив, что после крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году было проведено независимое расследование, которое показало причастность к этому теракту России.

"Это еще один пример российской дезинформации", - добавил Уильямсон.

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Ранее сообщалось, что Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, который сбил МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой".

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

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