Министр спорта Украины обратился к своим мировым коллегам с призывом бойкотировать ЧМ-2018

Министр спорта Украины Игорь Жданов написал письмо министрам, ответственным за спорт в 35 странах, чьи футбольные сборные заявлены для участия в чемпионате мира по футболу в РФ, с призывом бойкотировать мундиаль.

Об этом украинский министр сообщил у себя в Facebook.

"Учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права мы должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что российская пропаганда использует Чемпионат мира по футболу-2018 для продвижения идеи вернуться к "бизнесу как обычно".

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Он напомнил о 60 гражданах Украины, которых Россия удерживает на своей территории.

"Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. В связи с этим призываю Вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации", - пишет Жданов в письме.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. Также о бойкоте объявило руководство Финляндии.

А вот французский президент Эммануэль Макрон заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

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До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.