Министр соцполитики пояснил, при каких условиях повысят минимальную зарплату

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио Свобода рассказал о перспективах повышения минимальной зарплаты.
По словам министра, минимальную зарплату повысят только при условии перевыполнения доходов бюджета.
"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли в ноль. О бюджете за июнь можно будет сказать в начале июля", - сообщил Рева.
Повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, необходимые средства можно получить путем борьбы с контрабандой на таможне и теневой занятостью.
Министр также отметил, что нужно поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.
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