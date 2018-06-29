29 июня 2018, пятница

Министр соцполитики пояснил, при каких условиях повысят минимальную зарплату

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Андрей Рева предлагает перевыполнить бюджет путем борьбы с контрабандой на таможне и теневой занятостью

Андрей Рева предлагает перевыполнить бюджет путем борьбы с контрабандой на таможне и теневой занятостью

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио Свобода рассказал о перспективах повышения минимальной зарплаты.

По словам министра, минимальную зарплату повысят только при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли в ноль. О бюджете за июнь можно будет сказать в начале июля", - сообщил Рева.

Повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, необходимые средства можно получить путем борьбы с контрабандой на таможне и теневой занятостью.

Министр также отметил, что нужно поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

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