«Абсолютно позорное поведение». Министр образования отреагировал на слова сотрудника, который высмеял украинскую независимость

30 августа, 18:10
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Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Министр образования Оксен Лисовой назвал высказывания работника МОН Андрея Василенко, который в своем сообщении в Facebook хвалил советскую оккупацию Литвы и обесценивал независимость Украины, «позорным поведением».

В интервью Суспільне он подчеркнул, что у работника министерства высокий уровень абсурда в голове.

«Абсолютно позорное поведение. Я не знаю даже, какую нужно иметь путаницу в голове, чтобы не разобраться в этом информационном поле, в элементарных вещах, имея столько источников. Или это жертва пропаганды? Я даже не знаю, как объяснить, когда молодой человек имеет такой уровень абсурда в голове», — прокомментировал Лесной.

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Он также добавил, что таким людям в министерстве не место.

«Человеку было предложено написать заявление на увольнение, он отказался. Поэтому мы идем через дисциплинарку, потому что для госслужащего — это неприемлемый уровень, во-первых, в публичных высказываниях, а во-вторых, в мировоззрении. В нашей команде таким людям не место», — заявил он.

29 августа сотрудник Министерства образования и науки Андрей Василенко поставил под сомнение желание украинцев выйти из Советского Союза в начале 1990-х.

Украинцы оставляли возмутительные комментарии под постом с антиукраинскими высказываниями эксперта МОН.

Ведомство начало в отношении него дисциплинарное производство.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобразования Министерство образования Российская пропаганда Оксен Лисовой

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