Будущий министр обороны? Чем Рустем Умеров отличился на посту главы Фонда госимущества — нардеп Железняк 3 сентября, 09:18 В течение года, пока Рустем Умеров (на фото) возглавлял Фонд госимущества, не было ни одного связанного с ним коррупционного скандала, подчеркнул нардеп Ярослав Железняк (Фото:Рустем Умєров / Rustem Umerov via Facebook)

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV рассказал, чем отличился на посту главы Фонда госимущества Рустем Умеров, который, по его словам, в ближайшие дни должен сменить Алексея Резникова на посту министра обороны.



«Я считаю, замечательная кандидатура. Здесь я, откровенно говоря, не очень объективен, потому что он был очень долгое время членом нашей фракции до назначения главой Фонда госимущества. Но Фонд госимущества никогда не был мегареформаторской структурой. Это достаточно сложный орган с тысячами предприятий, с тысячами интересов. Но Рустем прошел год без единого коррупционного скандала. Что, наверное, его характеризует не только как порядочного человека, но и как хорошего менеджера», — сказал Железняк в эфире Radio NV.

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Он также выразил мнение, что как переговорщик на международной арене Умеров будет не менее эффективным, чем Резников.

«Я знаю, насколько Рустем ценит свою репутацию. Для него восприятие его людьми, которые ему поверили, очень важно. Я уверен, что это самый большой его актив, который он никому не позволит разменивать. Никогда не позволит, чтобы ему кто-то говорил, как поступить, на что закрыть глаза. И, опять же, по работе в Фонде госимущества мы видим результат. Фонд госимущества — это коррупционная клоака с тысячами [государственных предприятий], на которых сидят все местные прокуроры, СБУшники, политики и разная другая нечисть. И пройти год без коррупционного скандала — это достойно уважения», — добавил Железняк.

31 августа Железняк заявил, что Резников уходит в отставку, а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Рустем Умеров родился в 1982 году далеко от родного Крыма — в городе Самарканд тогдашней Узбекской ССР (ныне Узбекистан). Он происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года силой депортировали из Алушты во время осуществленного сталинским режимом геноцида — принудительного выселения этнического населения полуострова.

Семья Рустема Умерова — в частности его родители и старший брат — смогли вернуться в Крым только во время процесса репатриации крымских татар на фоне развала СССР.

Умеров был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов.

С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.



В 2012 году также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

Кроме того, Умеров является соучредителем и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма. Это международная благотворительная организация, которая финансирует стратегические национальные программы и поддерживает наименее социально защищенных крымских татар.

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В течение многих лет Рустем Умеров также был одной из ключевых фигур в вопросах обмена крымских политзаключенных и военнопленных.

На парламентских выборах 2019 года Рустем Умеров был впервые избран народным депутатом Украины от партии Голос (баллотировался под № 18 в списке как беспартийный).

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

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Рустем Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова. России тогда передали 55 человек включая Виктора Медведчука.



7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.