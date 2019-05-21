Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку
Министр обороны Степан Полторак принял решение об отставке еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
«Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение», — сказал он, пишет 112 Украина.
Полторак отметил, что он будет выполнять свои обязанности, пока Рада не примет соответствующее решение.
«Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления», — подчеркнул он.
Полторак также рассказал, что Зеленский вызвал его в Администрацию президента. Причину он не назвал.
Напомним, после инаугурации Зеленского глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку с занимаемой должности.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.