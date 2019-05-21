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Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку

Вчера, 10:03
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Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку - фото

НВ

Полторак продолжит работать до решения Рады

Министр обороны Степан Полторак принял решение об отставке еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

«Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение», — сказал он, пишет 112 Украина.

Полторак отметил, что он будет выполнять свои обязанности, пока Рада не примет соответствующее решение.

«Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления», — подчеркнул он.

Полторак также рассказал, что Зеленский вызвал его в Администрацию президента. Причину он не назвал.

Напомним, после инаугурации Зеленского глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку с занимаемой должности.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский Отставка Степан Полторак

Спецтема   Зеленский — новый президент

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