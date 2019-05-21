Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку Вчера, 10:03 7989 Цей матеріал також доступний українською НВ Полторак продолжит работать до решения Рады НВ

Министр обороны Степан Полторак принял решение об отставке еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

«Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение», — сказал он, пишет 112 Украина.

Полторак отметил, что он будет выполнять свои обязанности, пока Рада не примет соответствующее решение.

«Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления», — подчеркнул он.

Полторак также рассказал, что Зеленский вызвал его в Администрацию президента. Причину он не назвал.

Напомним, после инаугурации Зеленского глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку с занимаемой должности.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.