«Вопрос финансирования». Резников напомнил, что означает ленд-лиз для Украины 1 октября, 20:31 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что означает помощь США Украине по программе ленд-лиза.

В субботу, 1 октября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что закон США о ленд-лизе «вступил в силу». Журналист Голоса Америки Остап Ярыш заявил, что это не так: ожидалось, что программа начнет действовать с начала нового финансового года 1 октября, когда истечет срок использования средств, выделенных Конгрессом, но 30 сентября Конгресс поддержал выделение на помощь Украине еще более 12,3 млрд долларов.



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"…Поскольку сейчас Конгресс выделил дополнительные средства, то программа ленд-лиза пока не вводится в действие", — написал Ярыш.

Резников в эфире телемарафона объяснил, что количество оружия для защитников Украины зависит от двух факторов — политического решения и финансирования.



«Сегодня мы получаем оружие от США благодаря другим проектам и программам, в частности, президентским решениям. Недавно был объявлен один пакет… На следующей неделе мы услышим еще один интересный пакет от наших партнеров. Ленд-лиз — это вопрос финансирования, одна из возможностей финансировать покупку вооружения», — сказал министр.

Перед этим посол Украины в США Оксана Маркарова говорила в интервью Европейской правде, что ленд-лиз понадобится тогда, когда Конгресс США не будет выделять средства на президентские выделения: «Например, когда у нас не будет средств, а будет оборудование, которое мы хотим получать, мы сможем применять ленд-лиз… Ленд-лиз — это фактически те же выделения из собственных [резервов], которые даются в аренду или в лизинг, уже не на бесплатной основе. Потому пока у нас есть бесплатная возможность получать, конечно, мы будем ее использовать».

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.