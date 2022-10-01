«Вопрос финансирования». Резников напомнил, что означает ленд-лиз для Украины

1 октября, 20:31
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что означает помощь США Украине по программе ленд-лиза.

В субботу, 1 октября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что закон США о ленд-лизе «вступил в силу». Журналист Голоса Америки Остап Ярыш заявил, что это не так: ожидалось, что программа начнет действовать с начала нового финансового года 1 октября, когда истечет срок использования средств, выделенных Конгрессом, но 30 сентября Конгресс поддержал выделение на помощь Украине еще более 12,3 млрд долларов.

Видео дня

"…Поскольку сейчас Конгресс выделил дополнительные средства, то программа ленд-лиза пока не вводится в действие", — написал Ярыш.

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1576257517931626496

Резников в эфире телемарафона объяснил, что количество оружия для защитников Украины зависит от двух факторов — политического решения и финансирования.

«Сегодня мы получаем оружие от США благодаря другим проектам и программам, в частности, президентским решениям. Недавно был объявлен один пакет… На следующей неделе мы услышим еще один интересный пакет от наших партнеров. Ленд-лиз — это вопрос финансирования, одна из возможностей финансировать покупку вооружения», — сказал министр.

Читайте также:
Читайте также:

Поставки оружия Украине должны выйти далеко за рамки предоставления переносных противотанковых комплексов Javelin (на фото), убеждены сторонники программы ленд-лиза (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Ленд-лиз для Украины. Конгресс США возрождает программу поставок оружия, которая помогла победить Гитлера. Что это даст Киеву?

Перед этим посол Украины в США Оксана Маркарова говорила в интервью Европейской правде, что ленд-лиз понадобится тогда, когда Конгресс США не будет выделять средства на президентские выделения: «Например, когда у нас не будет средств, а будет оборудование, которое мы хотим получать, мы сможем применять ленд-лиз… Ленд-лиз — это фактически те же выделения из собственных [резервов], которые даются в аренду или в лизинг, уже не на бесплатной основе. Потому пока у нас есть бесплатная возможность получать, конечно, мы будем ее использовать».

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

https://www.youtube.com/embed/NgylaFCl4uo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Конгресс США Военная помощь Украина-США Поддержка Украины Оксана Маркарова Руслан Стефанчук Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X