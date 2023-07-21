Министр Ткаченко написал заявление об увольнении 21 июля, 00:27 Александр Ткаченко (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об увольнении.

Он заявил, что сделал это до вечернего обращения президента Владимира Зеленского.

«Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению президента по этому же вопросу», — заявил министр.

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Ткаченко подчеркнул, что «война идет не только за территории, а за людей», поддержав выделение бюджетных средств на культуры.

«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — заявил Ткаченко.

В четверг, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить Ткаченко, которая набрала более 25 тысяч подписей, и заявил, что для этого нет оснований.

