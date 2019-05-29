Климкин приобрел квартиру в Киеве за 3 млн гривен Вчера, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подавший в отставку, приобрел в Киеве квартиру стоимостью больше 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно документу, Климкин задекларировал квартиру площадью 108,3 кв. метров и паркоместо площадью почти 18 кв. метров стоимостью 3 028 916 и 131 647 гривен соответственно.

Климкин приобрел недвижимость 16 мая - за день до объявления об отставке.

В декларации за 2018 год Климкин указал более 780 тыс. гривен дохода, а его жена Марина Михайленко - более 550 тыс. гривен зарплаты. Министр также задекларировал 47 тыс. евро и $33 тыс. наличными и более 648 тыс. гривен на счетах в Ощадбанке.

Напомним, 17 мая Павел Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.