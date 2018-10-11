Министр Омелян решил пойти в политику

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что после завершения правительственной карьеры намерен заняться политикой.

В эфире Громадського он объяснил, что политические амбиции у него появились после открытия детективами НАБУ уголовного производства.

"После всех этих интересных событий вокруг меня я вижу четкий путь - в политику", - сказал министр.

По словам Омеляна, несколько политических сил уже прислали свои предложения. Однако он не ведет никаких переговоров, поскольку "должен подвести итоги" с Народным фронтом.

Он отметил, что предложений присоединиться к Блоку Петра Порошенко не получал.

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд запретил Омеляну покидать территорию Украины. Однако, адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу для служебной командировки.

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Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.