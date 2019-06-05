Министр экологии Семерак решил баллотироваться в Раду по мажоритарке Вчера, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Остап Семерак/Facebook Семерак пойдет на выборы в Раду по мажоритарному округу Остап Семерак/Facebook

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду как мажоритарный кандидат.

В комментарии Интерфакс-Украина министр сказал, что с округом еще не определился.



«Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом», — сказал Семерак.

На вопрос, насколько бы ему было интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак ответил, что уже дважды работал в правительстве, «но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать».

Также он подчеркнул, что будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте.

«Мы сделали много. Мне не стыдно. Еще нужно многое сделать. Будет ли это одна ниша или другая, мы будем продолжать свою работу», — добавил Семерак.

Также он отметил, что уверен в своей победе на выборах и прохождении в новую Раду.

Напомним, официально вступив в должность президента Украины 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.