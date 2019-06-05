Министр экологии Семерак решил баллотироваться в Раду по мажоритарке
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду как мажоритарный кандидат.
В комментарии Интерфакс-Украина министр сказал, что с округом еще не определился.
«Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом», — сказал Семерак.
На вопрос, насколько бы ему было интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак ответил, что уже дважды работал в правительстве, «но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать».
Также он подчеркнул, что будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте.
«Мы сделали много. Мне не стыдно. Еще нужно многое сделать. Будет ли это одна ниша или другая, мы будем продолжать свою работу», — добавил Семерак.
Также он отметил, что уверен в своей победе на выборах и прохождении в новую Раду.
Напомним, официально вступив в должность президента Украины 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.