Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Оксана Скиталинская
Ешь как Будда. Чем полезен новый тренд здорового питания
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Министр экологии Семерак решил баллотироваться в Раду по мажоритарке

Вчера, 10:00
Цей матеріал також доступний українською
Министр экологии Семерак решил баллотироваться в Раду по мажоритарке - фото

Остап Семерак/Facebook

Семерак пойдет на выборы в Раду по мажоритарному округу

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду как мажоритарный кандидат.

В комментарии Интерфакс-Украина министр сказал, что с округом еще не определился.

«Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом», — сказал Семерак.

На вопрос, насколько бы ему было интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак ответил, что уже дважды работал в правительстве, «но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать».

Также он подчеркнул, что будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте.

«Мы сделали много. Мне не стыдно. Еще нужно многое сделать. Будет ли это одна ниша или другая, мы будем продолжать свою работу», — добавил Семерак.

Также он отметил, что уверен в своей победе на выборах и прохождении в новую Раду.

Напомним, официально вступив в должность президента Украины 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Парламентские выборы Остап Семерак

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 16:58

img
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок
Геополитика

Сегодня, 09:47

img
Зеленский просил у США новые вооружения — американский сенатор
Геополитика

Сегодня, 07:41

img
75 лет со дня высадки в Нормандии. Десять малоизвестных фактов о главной военной хитрости Второй мировой

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30808
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20502
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11906