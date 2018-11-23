Министерство по делам ветеранов заработает в июне - Фриз

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года, передает Прямый.
Министр объяснила, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства.
"Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов", - сообщила Фриз.
Она также отметила, что планируется запуск процесса создания Единого государственного реестра ветеранов и формирования онлайн-кабинета для ветеранов.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.
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