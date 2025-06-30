Министерство национального единства Украины могут ликвидировать после того, как вице-премьер Алексей Чернышов получил подозрение в коррупции, сообщил Украинской правде один из влиятельных представителей партии Слуга народа.

«Это было такое „крафтовое“ министерство. Мы попробовали — не получилось. Может, не стоит его дальше и тянуть. Пока вообще окончательной уверенности нет, что что-то будет», — сказал собеседник.

Реклама

Издание предполагает, что министерство могут объединить с МИД или другим ведомством.

Нардеп Ярослав Железняк, комментируя информацию, также предположил, что министерство в итоге «куда-то присоединят». В то же время решение еще не принято, поскольку единства у власти по этому вопросу нет, уточнил он.

«Есть те, кто считает, что идея изначально была мертва, поэтому надо ликвидировать. Есть те, кто справедливо говорит, что как-то оно плохо будет выглядеть: ликвидировать министерство единства», — написал Железняк в Telegram.

Ранее 30 июня Железняк также предположил, что министра по национальному единству Алексея Чернышова уволят.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».