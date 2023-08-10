Министерство информационной политики обслуживает Коломойского, но его все равно посадят — Янина Соколова 10 августа, 17:45 Игорь Коломойский (Фото:NV)

Журналистка Янина Соколова обвинила Министерство культуры и информационной политики Украины в том, что оно занимается обслуживанием политических интересов «конкретной партии» и бизнесмена Игоря Коломойского.

Отвечая на вопрос о том, эффективно ли Украина противодействует российской лжи Соколова заявила в эфире Radio NV:

«Мы неэффективны, потому что Министерство информационной политики занимается всевозможным корпоративным дерьмом и обслуживанием политических интересов конкретной партии, а иногда конкретного олигарха, которого все равно посадят. Александр Ткаченко, знайте, что этого вашего господина все равно посадят, поэтому как бы вы ни крутили и ни связывали с тем, что ваша площадка дала президенту президентство в большой степени, его все равно посадят».

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На уточняющий вопрос о том, имеет ли она в виду Игоря Коломойского, журналистка ответила утвердительно.

Ранее политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский «играют во взаимовыгодную дружбу», «старший» в которой сейчас Зеленский.

В июле 2022 года появились сообщения о том, что Зеленский якобы лишил Коломойского украинского гражданства.

В октябре 2022 года Коломойский назвал эту информацию «ерундой». В том же месяце нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что в Офисе президента косвенно подтвердили подлинность указа Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

1 декабря 2022 года издание Forbes Украина сообщило, что Коломойский перестал быть долларовым миллиардером. После потери им Укрнафты и Укртатнафты издание оценило его состояние в $850 млн.

Перед полномасштабным вторжением России оно оценивалось в $1,9 млрд.

Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства 7 ноября 2022 года. Основой решения о национализации компаний стал закон и приказ Зеленского.

1 февраля 2023 года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте.