Мининфраструктуры пока не планирует запрещать желтый сигнал светофора

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Пока о запрете желтого сигнала светофора речь не идет, заявили в Мининфраструктуры
Фото: pixabay.com/

Пока о запрете желтого сигнала светофора речь не идет, заявили в Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины пока не планирует запрещать желтый сигнал светофоров на дорогах страны.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лавренюка, сейчас этот вопрос находится на стадии изучения.

"Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора речь не идет", - отметил он.

Ранее сообщалось, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек, еще более десяти получили травмы, Кабмин решил рассмотреть вопрос отмены желтого сигнала светофора.

Руководитель Укравтодора Славомир Новак заявил, что не поддерживает идею об отмене желтого сигнала светофоров.

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