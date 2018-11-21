Мингарелли заявил о значительном прогрессе в Украине за последние четыре года

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украине в течение последних лет удалось достичь значительного прогресса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа", - отметил дипломат.

Мингарелли добавил, что глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение между Украиной и ЕС является примером одного из самых амбициозных соглашений, которые Евросоюз имел с любой страной-партнером.

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