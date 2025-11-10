НАБУ раскрыло детали коррупционной схемы в Минэнерго и Энергоатоме 10 ноября 2025 года (Фото: НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро Украины в понедельник, 10 ноября, сообщило детали масштабной коррупционной схемы в энергетике, участниками которой были действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, а также известный бизнесмен.

Об этом сказано в сообщении НАБУ.

По данным следствия, в преступную организацию также входили:

бывший советник министра энергетики ( бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества);

бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества); исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК Энергоатом ( бывший правоохранитель);

бывший правоохранитель); бизнесмен — руководитель преступной организации;

четыре человека — работников бэк-офиса по легализации средств.

Реклама

Фигуранты систематически получали откаты от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам навязывались условия уплаты взяток за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название Шлагбаум, пишет НАБУ.

Используя служебные связи в Министерстве энергетики и Энергоатоме, злоумышленники, по данным детективов, контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансовых потоков.

«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих», — указывает НАБУ.

На опубликованных бюро кадрах также есть аудиозаписи разговоров участников схемы от июля, сентября и октября 2025 года. Они обсуждают суммы откатов, деятельность стратегических предприятий и тому подобное.

Ранее бюро заявило об операции по разоблачению коррупции в энергетике под названием Мидас, которая длится более 15 месяцев. Проведено более 70 обысков.

Утром 10 ноября УП со ссылкой на источники написала об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии Квартал 95 и давнего соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Сообщается, что бизнесмен выехал из Украины за несколько часов до обысков.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал также об обысках у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом.

Специализированная антикоррупционная прокуратура впоследствии подтвердила разоблачение масштабной коррупции в сфере энергетики, участники которой выстроили схему влияния на Энергоатом, но не уточнила дополнительных деталей.

По данным источников NV, обыски у Миндича и Галущенко проходят по одному делу о коррупции в энергетике.