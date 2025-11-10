Коррупция в энергетике: НАБУ назвало участников схемы, которые контролировали Энергоатом и наладили систему откатов — видео
НАБУ раскрыло детали коррупционной схемы в Минэнерго и Энергоатоме 10 ноября 2025 года (Фото: НАБУ)
Национальное антикоррупционное бюро Украины в понедельник, 10 ноября, сообщило детали масштабной коррупционной схемы в энергетике, участниками которой были действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, а также известный бизнесмен.
Об этом сказано в сообщении НАБУ.
По данным следствия, в преступную организацию также входили:
- бывший советник министра энергетики (бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества);
- исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК Энергоатом (бывший правоохранитель);
- бизнесмен — руководитель преступной организации;
- четыре человека — работников бэк-офиса по легализации средств.
Фигуранты систематически получали откаты от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам навязывались условия уплаты взяток за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название Шлагбаум, пишет НАБУ.
Используя служебные связи в Министерстве энергетики и Энергоатоме, злоумышленники, по данным детективов, контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансовых потоков.
«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих», — указывает НАБУ.
На опубликованных бюро кадрах также есть аудиозаписи разговоров участников схемы от июля, сентября и октября 2025 года. Они обсуждают суммы откатов, деятельность стратегических предприятий и тому подобное.
Ранее бюро заявило об операции по разоблачению коррупции в энергетике под названием Мидас, которая длится более 15 месяцев. Проведено более 70 обысков.
Утром 10 ноября УП со ссылкой на источники написала об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии Квартал 95 и давнего соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Сообщается, что бизнесмен выехал из Украины за несколько часов до обысков.
Нардеп Ярослав Железняк сообщал также об обысках у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом.
Специализированная антикоррупционная прокуратура впоследствии подтвердила разоблачение масштабной коррупции в сфере энергетики, участники которой выстроили схему влияния на Энергоатом, но не уточнила дополнительных деталей.
По данным источников NV, обыски у Миндича и Галущенко проходят по одному делу о коррупции в энергетике.