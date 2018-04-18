Михаил Добкин даст показания по делу Януковича

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердкюк заявил о том, что в среду, 18 апреля, в Оболонском районном суде Киева допросят народного депутата Михаила Добкина.

"Имеет возможность прибыть Добкин, он подтвердился, и мы его ожидаем", - заявил Сердюк.

Также, 19 апреля в суде допросят экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина, передает Украинская правда.

Сердюк сообщил, что всего сторона защиты планирует допросить 15 свидетелей, большинство из которых находятся в РФ.

"Что касается других свидетелей сегодня было подано заявление в Высший совет правосудия с требованием вмешаться в ситуацию... по поводу политического давления на суд", - заявил Сердюк.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Николай Азаров просит Оболонский районный суд Киева допросить его на суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича по видеоконференции.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.