«Михеил должен выжить». Рада призвала Грузию и ЕС немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу 6 февраля, 16:24 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Верховная Рада Украины обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода украинского гражданина и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Елена Шуляк.

Как отметила нардеп, украинский парламент принял соответствующее постановление №8417 об обращении к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС.

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Ранее в своей резолюции 2022 года ПАСЕ, членом которой является Грузия, призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической политики России и освободить их, включая Саакашвили.

«Михеил должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, ценящей жизнь каждого гражданина. Но ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. И наша обязанность напоминать об этом и Грузии, и Европе и миру», — подчеркнула Шуляк.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Против него возбуждено несколько уголовных дел, он приговорен к шести годам заключения за «превышение служебных полномочий».

Как сообщал портал Новости-Грузия, Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие государства Европы.

«Я хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что их цель – его убить», – заявил Зеленский.

Глава государства также поинтересовался «за кого» сейчас Грузия и отметил, что она относится к гражданину Украины так же, как и страна-террористка Россия к своим политикам.