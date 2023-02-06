«Михеил должен выжить». Рада призвала Грузию и ЕС немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу
Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)
Верховная Рада Украины обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода украинского гражданина и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.
Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа Елена Шуляк.
Как отметила нардеп, украинский парламент принял соответствующее постановление №8417 об обращении к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС.
Ранее в своей резолюции 2022 года ПАСЕ, членом которой является Грузия, призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической политики России и освободить их, включая Саакашвили.
«Михеил должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, ценящей жизнь каждого гражданина. Но ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. И наша обязанность напоминать об этом и Грузии, и Европе и миру», — подчеркнула Шуляк.
Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Против него возбуждено несколько уголовных дел, он приговорен к шести годам заключения за «превышение служебных полномочий».
Как сообщал портал Новости-Грузия, Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие государства Европы.
«Я хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что их цель – его убить», – заявил Зеленский.
Глава государства также поинтересовался «за кого» сейчас Грузия и отметил, что она относится к гражданину Украины так же, как и страна-террористка Россия к своим политикам.