Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского, он может стать заместителем Залужного 20 марта, 14:58 В ЕС сообщали, что Забродский может стать заместителем Залужного (Фото:Михайло Забродський/Facebook)

В понедельник, 20 марта, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от Евросолидарности генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Об этом сообщил его коллега по фракции Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Решение поддержали 307 парламентариев.

«Генерал-лейтенант возвращается на военную службу — его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — добавил Гончаренко.

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17 марта нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что Забродский досрочно сложил мандат и решил сосредоточиться на помощи украинским военным.

Позже стало известно, что он назначен «на высокую должность в руководстве ВСУ» и может стать заместителем Залужного.

Михаил Забродский был избран депутатом в Верховную Раду в 2019 году. Он был четвертым номером в списке Евросолидарности как беспартийный и стал первым заместителем главы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.



Забродский был командующим Десантно-штурмовыми войсками в 2015—2019 годах. В июне прошлого года движение ЧЕСНО сообщило, что в отношении нардепа есть письмо Залужного о его нахождении в распоряжении министра обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.