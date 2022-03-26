В Киеве пришли с обыском к близкому к Медведчуку политтехнологу 26 марта, 21:00 Цей матеріал також доступний українською В Киеве обыскали квартиру политтехнолога Михаила Погребинского (Фото:СМИ)

Правоохранители обыскали в Киеве квартиру близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского.



Об этом в Facebook сообщает Сеяр Куршутов.

Отмечается, что Погребинский долгое время поддерживал товарищеские отношения с кумом президента РФ беглым нардепом Виктором Медведчуком.

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В столичной прокуратуре подтвердили Украинской правде информацию об обысках, однако без подробностей. «Следственные действия продолжаются», сообщили в прокуратуре.

Погребинский является основателем и руководителем ОО Киевский центр политических исследований и конфликтологии.

Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались России для планирования политики в отношении Украины.

Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина.

Также украинские правоохранители сообщают, что ОО Погребинского готовила и передавала в РФ аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине.

А сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.

Обыски проводились в киевской квартире на Ярославовом валу, которой пользуется Погребинский. По информации украинских правоохранителей, политтехнолог находится в Киеве.