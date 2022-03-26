В Киеве пришли с обыском к близкому к Медведчуку политтехнологу
В Киеве обыскали квартиру политтехнолога Михаила Погребинского (Фото:СМИ)
Правоохранители обыскали в Киеве квартиру близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского.
Об этом в Facebook сообщает Сеяр Куршутов.
Отмечается, что Погребинский долгое время поддерживал товарищеские отношения с кумом президента РФ беглым нардепом Виктором Медведчуком.
В столичной прокуратуре подтвердили Украинской правде информацию об обысках, однако без подробностей. «Следственные действия продолжаются», сообщили в прокуратуре.
Погребинский является основателем и руководителем ОО Киевский центр политических исследований и конфликтологии.
Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались России для планирования политики в отношении Украины.
Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина.
Также украинские правоохранители сообщают, что ОО Погребинского готовила и передавала в РФ аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине.
А сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.
Обыски проводились в киевской квартире на Ярославовом валу, которой пользуется Погребинский. По информации украинских правоохранителей, политтехнолог находится в Киеве.