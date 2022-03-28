У близкого к Медведчуку политтехнолога провели обыски, но не задерживали — Венедиктова

28 марта, 02:30
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Михаил Погребинский (Фото:Скриншот видео Вести Калининград/YouTube)

Михаил Погребинский (Фото:Скриншот видео Вести Калининград/YouTube)

Правоохранители провели обыски у близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского, но его не задерживали. Об этом Украинской правде сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«У него было проведено следственные действия. В том числе обыски. Но не задерживали», – заявила она, подтвердив информацию источника УП.

Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что 26 марта дома и в офисе Погребинского провели обыски.

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«Задержание согласно статье 208 Уголовного кодекса вчера не проводилось», — заявил источник Украинской правды.

Накануне появилась информация о задержании Погребинского.

Он является основателем и руководителем ОО Киевский центр политических исследований и конфликтологии. Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались России для планирования политики в отношении Украины.

Сеяр Курштупов заявил, что во время обысков у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина. Также украинские правоохранители сообщили, что ОО политтехнолога готовила и передавала в РФ аналитику по наиболее весомым событиям в Украине, а сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Виктор Медведчук Обыски Ирина Венедиктова

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