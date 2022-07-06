В ОПУ заявили, что уход украинских войск из Лисичанска временный 6 июля, 11:19 Михаил Подоляк пояснил, что украинское командование пытается минимизировать потери (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что уход украинских войск из Лисичанска Луганской области обусловлен желанием военного командования «минимизировать потери».

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Подоляка, на сегодняшний день российские войска все еще имеют превосходство в дальнобойной артиллерии, из-за которой украинские защитники и несут наибольшие потери.

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В то же время он подчеркнул, что качество управления войсками и планирования операций у Генштаба ВСУ намного выше, чем у РФ.

«И, имея относительный паритет, мы сможем выбить россиян. Проблема России, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области — это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса», — пояснил представитель ОПУ.

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