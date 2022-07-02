Мир устал не от Украины, а от личных «комплексов» Путина — Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что на самом деле мир раздражают провоцируемые Владимиром Путиным кризисы (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что мир не устал от помощи Украине, как это пытается подать кремлевская пропаганда.
Об этом он написал в субботу, 2 июля, у себя в Twitter.
По словам Подоляка, на самом деле раздражение в цивилизованном обществе вызывает поведение российского диктатора Владимира Путина.
«Забудьте о словосочетании „усталость от Украины“. Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных „комплексов“ Путина», — объяснил представителя ОПУ.
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