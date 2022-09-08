«Никакой паники нет». На Банковой высмеяли реакцию россиян на контрнаступление ВСУ 8 сентября, 09:35 Михаил Подоляк считает, что так называемый «русский мир» нуждается в «дешизофренизации» (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял реакцию россиян на контрнаступление украинской армии.

По его словам, сегодня отрицание каких-либо успехов ВСУ у граждан РФ пересеклось с болезненным осознанием, что у кремлевского режима что-то пошло «не по плану».

«Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану… Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему… Кажется, „русский мир“ нуждается еще и в тотальной дешизофренизации…», — написал Подоляк у себя в Twitter, сравнивая нарративы кремлевской пропаганды с реальной реакцией россиян на военные провалы ВС РФ.

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В свою очередь ВСУ продолжает свое успешное контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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