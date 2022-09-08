«Никакой паники нет». На Банковой высмеяли реакцию россиян на контрнаступление ВСУ

8 сентября, 09:35
Поделиться:
Михаил Подоляк считает, что так называемый «русский мир» нуждается в «дешизофренизации» (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк считает, что так называемый «русский мир» нуждается в «дешизофренизации» (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял реакцию россиян на контрнаступление украинской армии.

По его словам, сегодня отрицание каких-либо успехов ВСУ у граждан РФ пересеклось с болезненным осознанием, что у кремлевского режима что-то пошло «не по плану».

Читайте также:
«Очень эффективное» контрнаступление ВСУ. За два дня Украина вернула себе 400 кв. км территорий — карта боевых действий и оценки ISW

«Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану… Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему… Кажется, „русский мир“ нуждается еще и в тотальной дешизофренизации…», — написал Подоляк у себя в Twitter, сравнивая нарративы кремлевской пропаганды с реальной реакцией россиян на военные провалы ВС РФ.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1567757816856809473
Читайте также:

Как сообщается, Байрак был освобожден прошлой ночью (Фото:Коллаж НВ) Котел смыкается. В соцсетях сообщили, что ВСУ вошли в Байрак южнее Балаклеи — видео

В свою очередь ВСУ продолжает свое успешное контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

https://www.youtube.com/embed/G0QV8T42CF0

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

Читайте также:
«Связи нет»: российский пропагандист подтвердил, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попал в окружение

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Читайте также:
ВСУ захватили на Харьковском направлении подполковника российской армии — видео

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Россияне Контрнаступление Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X