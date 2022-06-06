Подоляк высмеял ядерные угрозы РФ из-за запрета на пролет самолета Лаврова в Сербию

6 июня, 12:25
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За Сергея Лаврова вступился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пригрозив ракетами Сармат (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

За Сергея Лаврова вступился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пригрозив ракетами Сармат (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на намеки кремлевского режима по поводу применения ядерного оружия.

На этот раз поводом для подобных угроз стала обида из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропускать через свое воздушное пространство самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планировавшим визит в Сербию.

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В ответ на это гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил напомнить, что у России есть ракета Сармат.

«Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь Подоляк задался ироническим вопросом по поводу «общей истории» РФ и Черногории.

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«Очередной ядерный удар обещают в РФ. На этот раз — Черногории за непропуск самолета Лаврова и предательство „общей истории“. Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать», — отметил он у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1533733381715988482
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Сергей Лавров Болгария Черногория Дмитрий Рогозин Северная Македония Михаил Подоляк

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