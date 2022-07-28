«Как школьный хулиган»: на Банковой высмеяли страх Путина перед боле сильным противником 28 июля, 15:41 Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин пасует перед теми, кто способен за себя постоять (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял российского диктатора Владимира Путина за его избирательный подход к своим противникам.

Об этом он написал в четверг, 28 июля, у себя в Twitter.

По словам Подоляка, глава кремлевского режима проявляет агрессию лишь тогда, когда имеет дело с кем-то, кого считает слабее, но пасует перед теми, кто способен за себя постоять.

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«Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но им не является. Путин — школьный хулиган, который донимает тех, кто слабее и избегает сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина», — подчеркнул представитель ОПУ.

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