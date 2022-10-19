«Болезненная реальность»: на Банковой потроллили бегущих из Херсона коллаборантов 19 октября, 13:09 Коллаборанты начали эвакуацию из Херсона под натиском ВСУ (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Офисе президента Владимира Зеленского высмеяли прокремлевских коллаборантов, которые радовались фейковой «аннексии» украинской территории, а теперь вынуждены бежать из Херсона.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, объявленная эвакуация оккупационной администрации на фоне контрнаступления ВСУ заставит местных гауляйтеров столкнуться «болезненной реальностью».

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«Не прошло и месяца с помпезного объявления об „аннексии“ Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков „гойда“, как самопровозглашенная „администрация города“… торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия. Реальность может быть болезненной, если жить в мире придуманных фантазий», — написал он в среду, 19 октября, у себя в Twitter.

Кроме эвакуации оккупационной администрации, кремлевский режим также на семь дней закрыл въезд на временно подконтрольную РФ территорию Херсонской области.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр российские войска, находящиеся в этом регионе, оказались в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.