РФ однозначно перенесет боевые действия на свою территорию — Подоляк 29 апреля, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк считает, что агрессия РФ приведет в итоге к падению кремлевского режима (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предрекает, что российское вторжение в Украину приведет в итоге к тому, что боевые действия начнутся со временем и на ее территории.

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Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По словам Подоляка, пока что россияне относятся к войне довольно беспечно, однако вскоре это может перемениться.

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«Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим: шампанское, икра и так далее, размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Россия, она однозначно перенесет боевые действия на территорию РФ. Это ведь понятно», — считает представитель ОПУ.

При этом он отметил, что это не обязательно будет открытое вторжение украинской армии на российскую территорию.

«Не важно, кто там будет воевать. Может, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут подрывать (что-то). Даже если Украина не будет к этому причастна — безусловно, мы будем с интересом наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти», — отметил Подоляк.

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