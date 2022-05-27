Подоляк: РФ применяет против украинцев самое тяжелое неядерное оружие — видео

27 мая, 11:12
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Михаил Подоляк призвал предоставить украинским военным РСЗО (Фото:Скриншот видео Podolyak_M/Twitter)

Михаил Подоляк призвал предоставить украинским военным РСЗО (Фото:Скриншот видео Podolyak_M/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал видео применения против ВСУ российской огнеметной системы Солнцепек.

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Таким образом он упрекнул международных партнеров, затягивающих с предоставлением Украине реактивные системы залпового огня для защиты от российских захватчиков.

Видео дня

«Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ извергам и передать Украине РСЗО?» — написал Подоляк у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1530092148775071744
https://www.youtube.com/embed/8ioLN6m-bEg
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооружение Военная помощь РСЗО Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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