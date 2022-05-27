Подоляк: РФ применяет против украинцев самое тяжелое неядерное оружие — видео 27 мая, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк призвал предоставить украинским военным РСЗО (Фото:Скриншот видео Podolyak_M/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал видео применения против ВСУ российской огнеметной системы Солнцепек.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Таким образом он упрекнул международных партнеров, затягивающих с предоставлением Украине реактивные системы залпового огня для защиты от российских захватчиков.

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«Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ извергам и передать Украине РСЗО?» — написал Подоляк у себя в Twitter.

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