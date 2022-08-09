«Креативная война»: Подоляк рассказал о тактике ВСУ на Южном направлении

9 августа, 14:11
Для обороны от ВСУ на юге Украины ВС РФ перебросили туда свои силы с Донбасса (Фото:ВСУ)

Для обороны от ВСУ на юге Украины ВС РФ перебросили туда свои силы с Донбасса (Фото:ВСУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армиина Южном направлении идет с учетом постоянно меняющейся ситуации, и с соответствующими корректировками.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина, отвечая на вопрос, действительно ли ВСУ приступили к освобождению региона, или это была «возможность для того, чтобы россияне стянули туда какие-то большие силы с Донбасса».

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«Война — это динамический процесс. Это постоянное изменение своих тактических целей. Безусловно, у России достаточно большое количество ресурсов, чтобы попытаться переломить ход войны, который для них, давайте откровенно, исходя из тех целей, которые они проговаривали с самого начала, складывается неудачно. Они тоже ищут возможность нанести нам поражение и концентрируют ударные группировки по тем или иным направлениям», — пояснил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что возвращение Херсона для украинцев — принципиальный вопрос, поскольку это единственный город областного значения, который удалось занять российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Подоляк также отметил, что темп контрнаступления в Херсонской области обусловлен тем, что Украина, пытается сохранить как можно больше жизней своих военных, тогда как РФ бросает своих солдат в бой, как пушечное мясо.

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«Жуковская технология: положим столько мяса, извините, сколько положим, но эту высоту возьмем. Мы так не воюем. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры это видят. Креативная война — это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступления — это постоянно, как у Мухаммеда Али „порхать как бабочка и жалить как пчела“. Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил», — добавил представитель ОПУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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