«Путин должен проиграть, но…»: в ОПУ упрекнули страны Запада за двойные стандарты в отношении РФ 31 мая, 10:30 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк заявил, что с таким подходом демократический мир ждут проблемы (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского упрекнули ряд стран Запада за двойные стандарты в их отношениях с кремлевским режимом.

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По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка заявления некоторых зарубежных политиков с критикой в адрес РФ зачастую расходятся с реальными шагами по противодействию российской агрессии.

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«Россия не должна победить, но мы не дадим тяжелое оружие — РФ может обидеться. Путин должен проиграть, но давайте без новых санкций. Миллионы будут голодать, но мы не готовы к военным конвоям зерна. Рост цен — не самое плохое, что ждет демократический мир с такой странной политикой», — предостерег он у себя в Twitter на фоне отсутствия в ЕС консенсуса по поводу нефтяного и газового эмбарго в отношении РФ и поставок Украине необходимой военной помощи.

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