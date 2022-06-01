«РФ может использовать». В ОПУ против того, чтобы СМИ широко освещали поставки Украине вооружений 1 июня, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк считает, что данный вопрос «должен быть закрытым в информационном смысле» (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался против того, чтобы в информационном пространстве широко освещались подробности поставок Украине западных вооружений.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом он сказал во время общенационального телемарафона в среду, 1 июня.

По словам Подоляка, утечки подобной информации порой связаны с желанием отдельных лиц «хайпануть» на этой теме.

Видео дня

«Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие — оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали», — заявил представитель ОПУ.

Он также обратил внимание на то, что кремлевская пропаганда создает вокруг вопроса поставок Украине вооружений «информационный хаос», чтобы дискредитировать НАТО и «частично повлиять на военные элиты западных стран, чтобы у них было меньше желания нам что-то давать».

При этом Подоляк подчеркнул, что все, что нужно украинской армии, она получает.

«Может, не так быстро, как хотелось бы… И это плохо, потому что нужно как можно скорее. Но мы получаем, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский, в том числе в военных элитах Запада», — добавил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.