«Карма — штука жестокая»: Подоляк назвал взрывы в приграничных областях РФ «демилитаризацией»

27 апреля, 13:07
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Что именно стало причиной взрывов в этих регионах РФ, Михаил Подоляк не уточнил (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)

Что именно стало причиной взрывов в этих регионах РФ, Михаил Подоляк не уточнил (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал недавние взрывы на нефтебазах и складах в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ «демилитаризацией».

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Об этом он написал в среду, 27 апреля, у себя в Telegram-канале.

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«В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. Как это объяснить? Очень просто. Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать», — заявил представитель ОПУ.

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По его словам, при такой интенсивности российского военного вторжения гражданам РФ «отсидеться не получится».

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«И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц — абсолютно естественный, природный процесс. Карма — штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников», — добавил Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=yt3L5_InjOE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Белгородская область Воронежская область Курская область Михаил Подоляк Война России против Украины

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