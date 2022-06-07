«Миру нужны такие лидеры»: в ОПУ отреагировали на вотум доверия Джонсону 7 июня, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк отметил, что Борис Джонсон одним из первых понял всю опасность РФ (Фото:Alberto Pezzali/REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк позитивно оценил объявление британским парламентом вотума доверия премьер-министру страны Борису Джонсону.

Об этом он написал у себя в Twitter, отметив, что Украина ценит друзей, ставших на защиту свободного мира от «варварского нашествия» РФ.

«Лидерство — всегда тяжелое бремя. Борис Джонсон одним из первых понял всю опасность России… Миру нужны именно такие лидеры. Великобритания — Большой друг Украины. Британская корона — щит демократического мира», — подчеркнул представитель ОПУ.

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Голосование по вотуму доверия Джонсону прошло в понедельник, 6 июня. Причиной, по которой британскому премьеру грозила отставка, стала вечеринка сотрудников его аппарата в резиденции на Даунинг-стрит в период локдауна, введенного в связи с пандемией коронавируса весной 2020 года.

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